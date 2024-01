Darum tauschte Jennifer Stone Hollywood gegen die Medizin!

Diese Diagnose veränderte ihr Leben. In ganz jungen Jahren erfüllte sich Jennifer Stone (30) den Traum, Schauspielerin zu werden. Ihre Rolle als Harper in "Die Zauberer vom Waverly Place" verschaffte ihr den Durchbruch. In Filmen wie "Santa Girl" oder "Das Tor zur Hölle" stellte sie ihr Können immer wieder unter Beweis. Doch plötzlich schien sie wie vom Erdboden verschluckt. Wo war die Texanerin auf einmal? Jennifer tauschte ihr Leben als Hollywood-Star gegen eine Karriere in der Medizin!

Grund für ihre Entscheidung war eine Diabetes-Typ-1-Diagnose ihres Arztes. Um mehr über ihre Krankheit und die Funktionsweise des menschlichen Körpers zu erfahren, schrieb sich die damals 20-Jährige an einer Krankenpflegeschule ein. 2020 machte sie, mit Beginn der Coronapandemie, ihren Abschluss und kann sich seitdem als freiwillige Krankenschwester um das Wohl anderer Patienten kümmern. "Es ist sehr anders und es ist eine seltsame Zeit, um mit der Arbeit zu beginnen, aber ich bin dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, tatsächlich helfen zu können", berichtet Jennifer über ihren Start in der Medizin.

Im "Wizards of Waverly Place"-Podcast verriet Jennifer, dass es die Möglichkeit einer neuen Serienrolle für sie gegeben hätte. "Mir wurde gesagt, dass man Selena vorgeschlagen hat, ein Harper/Alex-Spinoff zu machen", erzählt sie und fügt hinzu: "Sie hat Nein gesagt, weil sie eine Menge anderer Dinge am Laufen hatte." Kein Drama, denn auch für sie war es damals besser, sich auf andere Projekte zu konzentrieren.

