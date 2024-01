Nach Po-Kommentar: David Odonkors Freundin verteidigt ihn

Was hält sie von dem Kommentar ihres Liebsten? Über eine Woche hauste David Odonkor (39) im Dschungelcamp. Doch am gestrigen Abend war für den ehemaligen Fußballer Schluss: David musste auf Wunsch der Zuschauer das Camp verlassen. Zuvor fiel der Kicker aber noch ziemlich negativ auf, da er sich bei seinen weiblichen Mitcampern über ihre Nacktheit beschwerte. Nun meldet sich Davids Freundin zu Wort und schildert ihre Sicht der Dinge!

Bei "Punkt 8" deutet Marilena an, dass der 39-Jährige seinen Po-Kommentar gar nicht so böse meinte, wie er bei einem Großteil der Öffentlichkeit angekommen war. "Klar, ich ziehe mich auch sexy an – er liebt das auch! Und jeder darf anziehen, was er möchte. Ich bin superdankbar, dass der David da so entspannt ist", so die Partnerin des Sportlers. Hat sich David etwa nur ungünstig ausgedrückt?

Im Netz scheint die Aussage des Sportlers viele Zuschauer ziemlich verärgert zu haben. "Das geht gar nicht von David! Jede Frau entscheidet selbst, wie sie sich kleidet", hieß es kurz darauf auf Instagram. Auch Leyla Lahouar (27) machte in der Show bereits deutlich, dass sie Davids Verhalten nicht in Ordnung finde: "Ich lasse mir von keinem Mann vorschreiben, was ich anzuziehen habe!"

RTL David Odonkor

Instagram / __marilena_lu__ Marilena, Freundin von David Odonkor

RTL Leyla Lahouar im Dschungelcamp 2024

