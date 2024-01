Übertreibt es Dschungel-David mit dem Kampf gegen Nacktheit?

David Odonkor (39) steht nicht auf Freizügigkeit! Im Dschungelcamp muss er mit Kim Virginia Hartung (28) und Leyla Lahouar (27) im australischen Busch bestehen. Die beiden Ladys verzichten dabei gerne mal auf ihre richtigen Hosen – doch das Dasein nur im knappen Bikiniunterteil passt dem Ex-Fußballstar gar nicht und er fordert weniger Freizügigkeit. Bei den Fans stößt diese Bitte aber eher auf Ablehnung!

"Hoffentlich muss der Odonkor bald ausziehen. So ein unsympathischer Honk", schreibt ein User auf X. "Mimik und Gestik wie ein Stoppschild. So ein Jammerlappen..." und "David gibt mir ganz komische Vibes irgendwie. Schon komisch, dass es ihn so krass juckt mit der nackten Haut", stimmen ihm weitere zu. Und auch der Sender selbst meldet sich im Netz. "Das 18. Jahrhundert hat angerufen. Die wollen Davids Aussagen zurück", schreibt RTL. Der Tenor ist also klar: David soll sich locker machen.

Wie Leyla und Kim herumlaufen, finden die Fans also völlig okay – immerhin gab es im Dschungel auch schon mal wesentlich mehr zu sehen! "Wisst ihr noch, wie Micaela damals durch den Dschungel gesprungen ist?", erinnert sich ein User. Das Erotikmodel zeigte sich zu ihrer Zeit in Down Under gerne in knappen Tangas oder auch ganz nackt.

RTL Leyla Lahouar im Dschungelcamp 2024

RTL Kim Virginia und Leyla Lahouar im Dschungelcamp

Getty Images Micaela Schäfer beim Baci Lingerie Pre-Opening im Februar 2012

