So emotional war der Dschungel-Abschied von Heinz Hoenig!

Die Herzen im Dschungelcamp sind schwer! In der vergangenen Folge musste David Odonkor (39) das Dschungelcamp verlassen – er bekam zu wenig Anrufe. Doch dann der Schock: Er ist nicht er Einzige! Die zuständigen Ärzte haben beschlossen, dass auch Heinz Hoenig (72) nicht länger im Camp bleiben könne. Aufgrund seiner Gesundheit muss auch er nun seine Pritsche räumen. Heinz wird unter Tränen aus dem Camp verabschiedet!

Gemeinsam mit Dr. Bob (74) wird die traurige Botschaft in der aktuellen Folge ins Camp getragen. Die Kamera zeigt schockierte und betroffene Gesichter. Es dauert nicht lange, da wird der 72-Jährige auch schon von allen Seiten in die Arme geschlossen und es fließen Tränen – besonders bei Twenty4tim (23). "Ich bin so emotional gerade", bringt Heinz schluchzend hervor und verspricht seinen Mitcampern, dass sie sich auf alle Fälle wiedersehen werden. Aus dem Camp wird der Filmstar schließlich nicht nur von dem Dschungelarzt geführt, sondern auch begleitet von Fabio Knez' Kampfschreien. "Heinz ist auf jeden Fall ein toller Mensch mit einem weichen Kern", erklärt der Staubsauger-Verkäufer noch nach dem Abschied seines Dschungel-Kumpels.

Offenbar wusste Heinz auch gar nicht, was ihn im berühmt-berüchtigten Dschungelcamp erwartet! "Ich gehe dahin, ich kenne nichts und das macht mich an! Lieber, ich weiß nichts, als dass ich irgendeinen Mist weiß", erklärte er vor seinem Einzug gegenüber RTL. Nicht eine Folge habe der Schauspieler zuvor gesehen – genau das habe ihn gereizt: "Ich will da nichts runterspielen – ich will das ja leben!"

RTL Heinz Hoenig und Dr. Bob im Dschungelcamp

RTL Heinz Hoenig im Dschungelcamp 2024

RTL Heinz Hoenig, Dschungelcamp 2024

