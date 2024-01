Medizinische Gründe: Heinz Hoenig musste Dschungel verlassen

Er musste das Camp verlassen! Seit fast zwei Wochen flimmert das Dschungelcamp wieder über die deutschen Fernsehbildschirme. Während Cora Schumacher (47) das Camp bereits nach drei Tagen auf eigenen Wunsch verlassen hatte, mussten nach ihr auch Sarah Kern (55), Anya Elsner (20) und David Odonkor (39) ihre Sachen packen. Besonders Heinz Hoenig (72) blühte in den letzten Tagen im Camp total auf – und durfte gestern seine erste Prüfung meistern. Doch nun wird bekannt: Heinz hat das Camp verlassen!

Das gibt der Sender RTL nun in einer Pressemitteilung bekannt. Darin heißt es: "Der Dschungel ist eine kräftezehrende Herausforderung für jeden. Fast zwei Wochen hat sich Heinz Hoenig ausgezeichnet geschlagen. Unser Ärzte-Team hat heute entschieden, ihn vorsorglich aus dem Camp zu nehmen. Heinz Hoenig geht es gut, er ist bei seiner Familie." Dementsprechend hat Heinz das Camp am 30. Januar verlassen. Genauere Details zu dem Auszug des Schauspielers können die Fans in der Folge am heutigen Abend sehen.

Dabei hatte der "Das Boot"-Star am gestrigen Abend noch die Dschungel-Fans überrascht: Bei der Essensprüfung musste er Larven-Eis verputzen – und ließ sich seine Abscheu überhaupt nicht anmerken: Heinz löffelte das ekelige Dessert munter auf. Bei X zeigten sich die Zuschauer begeistert von dem 72-Jährigen: "Heinz, die Maschine!" und "Jawoll Heinz" lauteten nur zwei der vielen Kommentare.

