Alles Taktik? Kims Dschungel-Begleiter teilt gegen Leyla aus

Er teilt aus! Seit mittlerweile zwei Wochen kämpfen wieder allerlei Stars und Sternchen im Dschungelcamp um die Krone und ein stolzes Preisgeld. Im Camp herrscht jedoch bereits seit Tagen miese Stimmung: Kim Virginia Hartung (28) machte ihrer Ex-Affäre Mike Heiter (31) schwere Vorwürfe. Als dieser dann anfing, mit Leyla Lahouar (27) zu flirten, riss Kim die Hutschnur und sie erklärte dem einstigen Bachelor-Girl den Krieg. Gestern musste Mikes Verflossene das Camp verlassen. Kims Begleiter Leon Puppe schießt nun gegen Leyla!

Bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach" gesteht ihr Unterstützer, dass er bereits mit dem Exit gerechnet habe. Und auch eine Erklärung hat der Schamane bereits parat: "Menschen sehen vielleicht manchmal nicht so, wie es wirklich ist. Menschen lassen sich manchmal gern ein bisschen täuschen von irgendwelchen Spielchen." Seiner Meinung nach habe Leyla eine bestimmte Taktik gefahren – und deshalb einen Vorteil gegenüber Kim gehabt. "Ich glaube, [Leyla] hatte von Anfang an den Plan, sich an Mike ranzumachen, hat es halt ganz gut gemacht und hat bessere Spielchen gespielt als Kim", verrät Leon.

Ihr Rausschmiss scheint Kim aber nicht sonderlich traurig zu machen, wie sie in der Show durchblicken lässt. "Ich bin megahappy gerade. Ich dachte, ich würde traurig sein, aber ich bin happy. Ich kann endlich wieder im Luxus leben", freute sich die TV-Persönlichkeit nur wenige Minuten nach ihrem Auszug.

Anzeige

RTL Leyla und Mike im Dschungelcamp 2024

Anzeige

RTL Leyla Lahouar, Dschungelcamperin 2024

Anzeige

RTL Kim Virginia Hartung, Dschungelcamperin 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de