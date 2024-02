Kein Griesgram: Wurde Dschungel-Felix falsch dargestellt?

Ist er eigentlich ganz anders? Felix von Jascheroff (41) musste an Tag 13 das Dschungelcamp verlassen. Während seiner Zeit im australischen Busch hatten die Zuschauer eine gespaltene Meinung über den GZSZ-Darsteller: Er ist ihnen zu überheblich und fällt mit seinem Hang zur übermäßigen Selbstdarstellung negativ auf. Selbst seine Verlobte gab zu, dass er sich im Dschungel nicht von seiner besten Seite präsentierte. Gegenüber Promiflash verrät Felix, ob er zufrieden damit ist, wie er im Camp gezeigt wurde.

"Dass ich so dargestellt wurde, als wäre ich jetzt hier der Obermeier – das entspricht einfach nicht der Wahrheit", äußert sich der Schauspieler im Promiflash-Interview nach seinem Exit. Der Ex-Dschungelbewohner erklärt die vermeintlich falsche Darstellung seiner Person folgendermaßen: "Das, was ihr seht, sind vielleicht zehn Prozent von dem, was wirklich im Camp passiert." Felix beteuert: "Wir haben im Camp alle ganz, ganz viel Spaß gehabt, wir haben viel miteinander gelacht. Die im Camp wissen, wie ich bin und ich denke, das wurde falsch dargestellt."

Der Ex-Dschungelcamper möchte sich aber noch ein abschließendes Bild von seinem TV-Auftritt machen: "Ich habe mir die Folgen auch noch nicht angesehen, ich werde das machen und die nächsten Tage wird es auch noch mal ein Statement von mir geben." Meint ihr, dass er bei seiner Aussage bleibt, falsch dargestellt worden zu sein? Stimmt unten in der Umfrage ab!

RTL Die Dschungelcamper 2024 an Tag 13

RTL Kim Virginia, Twenty4Tim, Felix von Jascheroff im Dschungelcamp

RTL Felix von Jascheroff im Dschungelcamp

