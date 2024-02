Moderator Jonnie Irwin ist mit nur 50 Jahren verstorben!

Tragische Nachrichten aus der TV-Welt! Als erfolgreicher Moderator konnte sich Jonnie Irwin in den letzten Jahren einen Namen machen. Unter anderem moderierte er die Sendungen "Escape to the Country" und "To Buy or Not to Buy". Außerdem war er als Berater in den Bereichen Wirtschaft und Immobilien aktiv. Nun gibt es traurige Nachrichten: Jonnie ist mit nur 50 Jahren verstorben!

"Schweren Herzens teilen wir die Nachricht von Jonnies Tod", gibt seine Familie via Instagram bekannt. Jonnie sei an den Folgen seiner Lungenkrebserkrankung verstorben. Bereits 2020 wurde bei ihm Krebs im Endstadium diagnostiziert. "Er war eine wahrhaft bemerkenswerte Seele und kämpfte tapfer gegen den Krebs, mit unerschütterlicher Stärke und Mut. Jonnie berührte das Leben so vieler Menschen mit seiner Freundlichkeit, Wärme und seinem ansteckenden Geist", heißt es in dem Post weiter.

Jonnie hinterlässt seine Ehefrau Jessica Holmes und die drei gemeinsamen Kinder. Zuletzt schien der Moderator noch sehr aktiv gewesen zu sein. Auf einem seiner letzten Instagram-Beiträge zeigte sich der TV-Star mit seinem Sohn bei einer Theateraufführung.

Getty Images Jonnie Irwin, 2010

TERRY BLACKBURN / BACKGRID Jessica Holmes und Jonnie Irwin

James Shaw / Avalon Jonnie Irwin, Moderator

