Rührender Post: Jasmine Harman gedenkt Jonnie Irwins (†50)

Immobilienexpertin Jasmine Harman (49), bekannt aus der TV-Show "A Place in the Sun", hat ihrem verstorbenen Kollegen und Freund Jonnie Irwin einen rührenden Social-Media-Beitrag gewidmet. Auf Instagram erinnerte sich Jasmine am ersten Todestag des Moderators, der am 2. Februar 2024 nach einem langen Kampf gegen Lungenkrebs im Alter von nur 50 Jahren gestorben war: Sie veröffentlichte gemeinsame Fotos – eines, das sie mit ihren ersten Hauskäufern in Kapstadt zeigt, und eines von der Feier zu Jonnies 50. Geburtstag. In ihrem Beitrag schrieb Jasmine: "Lieber Jonnie, ich vermisse dich. Ein Jahr ist schon vergangen. Die Lücke, die du hinterlassen hast, wird nie gefüllt werden. Du warst (und bist immer noch) eine Inspiration für so viele Menschen, mich eingeschlossen." Ihre Worte bewegten nicht nur Freunde und Familie, sondern auch Fans. Die Kommentarspalte quillt förmlich über vor anerkennenden Äußerungen wie beispielsweise: "Er war für alle eine Inspiration" oder "So ein liebenswerter Mann."

Jonnie war nicht nur beliebt bei seinen Zuschauern, sondern genoss auch großes Ansehen bei seinen Kollegen. "Er war ein wirklich bemerkenswerter Mensch, der mit unerschütterlicher Kraft und Mut tapfer gegen den Krebs gekämpft hat. Jonnie hat das Leben so vieler Menschen mit seiner Freundlichkeit, Wärme und seinem ansteckenden Geist berührt", hieß es kurz nach seinem Tod in einer Erklärung auf seinem Instagram-Kanal. Über den Verlust hinaus bewegten die Details seines Testaments die Öffentlichkeit – Jonnie hinterließ seiner Frau Jessica und den drei gemeinsamen Kindern sein gesamtes Vermögen von knapp 1,15 Millionen Euro. Diese finanzielle Absicherung sei ihm sehr wichtig gewesen, wie nahe Bekannte laut The Sun berichteten. Seit seiner Krebsdiagnose im Jahr 2020 hatte Jonnie seine verbleibende Zeit intensiv genutzt, um sowohl beruflich aktiv zu bleiben als auch privat so viel wie möglich mit seiner Familie zu erleben.

Die Nachricht von Jonnies Tod hatte Fans weltweit zutiefst erschüttert. Die Diagnose teilte er erst spät mit der Öffentlichkeit: "Ich gehe an die Öffentlichkeit, um die Menschen ohne Krebs aufzuklären. Behandelt uns normal. Behandelt uns mit Respekt", appellierte er in einem Gespräch mit Hello im November 2022. Jonnie wurde vor allem durch Realityshows wie "Escape to the Country" bekannt und pflegte neben seiner TV-Karriere eine Leidenschaft für Immobilien. Die großen und kleinen Momente seines Lebens, die er vor allem mit seiner Frau Jessica und den drei Kindern teilte, zeugen von einem Mann, der auch in den von seiner Krankheit überschatteten Jahren trotz aller Widrigkeiten immer nach vorne geschaut hat und versuchte, "das Beste aus jedem Tag zu machen". Der Krebs sei schließlich wie aus dem Nichts gekommen. "Innerhalb einer Woche, nachdem ich von Dreharbeiten zurückgeflogen war, gab man mir noch sechs Monate zu leben", erinnerte er sich im Interview mit dem Magazin.

Getty Images Jonnie Irwin, 2010

Instagram / jonnieirwintv Jonnie Irwin, Jessica Irwin und ihre drei Kinder, Oktober 2023

