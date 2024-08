Jonnie Irwin (†50) vererbt über eine Million Euro an Ehefrau

Jonnie Irwin (50) arbeitete bis kurz vor seinem Tod als Moderator für verschiedene Formate im britischen Fernsehen. Dank seiner harten Arbeit war der "A Place in the Sun"-Host in der Lage, seiner Ehefrau eine große Summe zu hinterlassen. Bereits im Oktober 2022 unterzeichnete der Familienvater seinen letzten Willen und, wie unter anderem The Sun berichtet, wurde sein Testament nun von dem zuständigen Gericht in Newcastle abgesegnet. Jessica Irwin erbt das gesamte Vermögen des TV-Stars, das sich auf umgerechnet 1.111.311 Euro beläuft. Die Witwe lebt mit ihren drei gemeinsamen Kindern in Nordengland.

Die traurige Neuigkeit von Jonnies Tod gab seine Familie im Februar bekannt. "Er war eine wahrhaft bemerkenswerte Seele und kämpfte mit unerschütterlicher Stärke und Mut gegen den Krebs. Jonnie hat das Leben so vieler Menschen mit seiner Freundlichkeit, Wärme und seinem ansteckenden Geist berührt", hieß es in einem Post auf seinem Instagram-Account. Die Liebsten des 50-Jährigen stellten damals besonders die schönen Erinnerungen in den Vordergrund und schrieben: "Jonnie mag nicht mehr unter uns weilen, aber seine Liebe, sein Lachen und seine Andenken werden weiterleben."

Der Verlust des fröhlichen Fernsehstars war für seine Familie und Freunde schwer zu verarbeiten. Jasmine Harman moderierte im Wechsel mit Jonnie die Realityshow "A Place in the Sun". Im Netz teilte sie ein gemeinsames Foto und offenbarte ihren Followern, wie seltsam es für sie war, ohne ihren Kollegen zu der Sendung zurückzukehren. "Heute bin ich bei 'A Place in the Sun'-Live, und es ist schwer, denn ich muss oft an Jonnie denken. [...] Es ist ein komisches und trauriges Gefühl, hier ohne ihn zu sein. Er war eine große Inspiration für so viele Menschen und wird sehr vermisst", erklärte die Immobilienexpertin.

Instagram / jonnieirwintv Jonnie Irwin, Jessica Irwin und ihre drei Kinder, Oktober 2023

Instagram / jasmineharman Jasmine Harman und Jonnie Irwin in Manchester, 2023

