Nach Jonnie Irwins Tod: Seine Witwe trauert um ihren Vater

Jess Irwin hat einen weiteren schweren Verlust in ihrer Familie zu beklagen. Die Witwe des verstorbenen "Place in the Sun"-Moderators Jonnie Irwin (50) hat bekannt gegeben, dass ihr Vater nur wenige Monate nach dem Tod ihres Mannes verstorben ist. Auf Instagram teilte Jess ein herzerwärmendes Familienfoto aus ihrer Kindheit und schrieb dazu: "Mein Herz bricht erneut. Dad, du warst der Beste. Und der Witzigste überhaupt. Ich habe meine verrückte Seite definitiv von dir. Ich liebe dich."

Dieser tragische Verlust folgt nur kurze Zeit nach dem Tod von Jonnie Irwin, der im Alter von 50 Jahren seinem Kampf gegen den Lungenkrebs unterlag. Der Tod ihres Vaters hat Jess zutiefst erschüttert, wie aus ihrem bewegenden Posting hervorgeht. Ihre Follower und Fans drücken ihr auf Social Media ihr tiefes Mitgefühl aus und stehen ihr in dieser schweren Zeit bei. "Es tut mir so leid, das hören zu müssen. Ich kann nicht glauben, dass du all diesen Herzschmerz ertragen musst" und "Das tut mir so leid für dich. Das Leben ist so ungerecht", lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter dem Beitrag.

Jonnie Irwin war durch seine Arbeit an verschiedenen TV-Produktionen bekannt geworden. Im Februar dieses Jahres machten dann erschütternde Neuigkeiten die Runde: Der beliebte Moderator war an den Folgen einer Lungenkrebserkrankung gestorben, die ihm bereits 2020 diagnostiziert worden war. "Schweren Herzens teilen wir die Nachricht von Jonnies Tod", hieß es in einem Statement, das seine Familie auf Instagram veröffentlichte. Weiter lautete die Stellungnahme: "Er war eine wahrhaft bemerkenswerte Seele und kämpfte tapfer gegen den Krebs, mit unerschütterlicher Stärke und Mut. Jonnie berührte das Leben so vieler Menschen mit seiner Freundlichkeit, Wärme und seinem ansteckenden Geist."

Instagram / jessofjesmond Jess Irwin und ihre Familie

Instagram / jonnieirwintv Jonnie Irwin, Jessica Irwin und ihre drei Kinder, Oktober 2023

