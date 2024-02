Darth-Vader-Vergleich: War RTL zu gemein zu Dschungel-Kim?

Geht RTL damit zu weit? Im Dschungelcamp polarisierte Kim Virginia Hartung (28) ordentlich. Vor allem mit ihrem Ex-Flirt Mike Heiter (31) geriet die ehemalige Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmerin heftig aneinander. Im Achtelfinale war für die Influencerin Schluss im Dschungel – sie erhielt von den Zuschauern die wenigsten Anrufe. In der nächsten Folge muss Kim zusätzlich einen Seitenhieb verkraften!

Mit den Worten "So hat der Rest der Welt Kims Auszug gesehen" moderieren Jan Köppen (40) und Sonja Zietlow (55) einen Clip an, in dem Kim das Camp verlässt. Während die 28-Jährige über eine Brücke läuft, ist die berühmte "Darth Vader"-Melodie unterlegt. Für viele Zuschauer geht das zu weit. "Egal, wie Kim sich verhalten hat, ist das noch lange kein Grund, sie jetzt so dermaßen zu mobben", kommentiert ein Fan unter einem aktuellen Instagram-Beitrag des Dschungelcamps. "Langsam ist es Mobbing. Auch wenn ich Kim nicht leiden kann, ekelhaftes Verhalten der anderen und krasse Doppelmoral", findet ein weiterer User.

Die Mitcamper scheinen über Kims Auszug eher weniger traurig zu sein. "Mich hat das überhaupt nicht getroffen. Eine leichte Erleichterung habe ich da im Inneren meiner Seele verspürt!", erklärt Leyla Lahouar (27) während ihres Einzelinterviews im Dschungeltelefon.

RTL / Stefan Thoyah Kim Virginia Hartung im Dschungelcamp

RTL Kim Virginia Hartung, Dschungelcamperin 2024

RTL Leyla Lahouar und Kim Virginia im Dschungelcamp

