Neuanfang: Kim Virginia und Nikola stellen ihre Ernährung um

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) starten nach einer turbulenten Phase gemeinsam in einen neuen Lebensabschnitt – und gewähren wie gewohnt auf Instagram intime Einblicke in ihren Alltag: vom nächtlichen Kampf gegen Wasserschäden bis hin zum neuen Ernährungsplan im Hause Hartung-Glumac. So verrät Kim in einer aktuellen Story, dass sich mit ihrem brandneuen Kühlschrank jetzt einiges verändern soll: Sie wollen öfter frisch kochen und dabei besonders auf gesunde Inhaltsstoffe achten. "Ich möchte noch so fünf Kilo abnehmen und Nikola möchte seinen Körper mehr definieren", schreibt Kim zu einem Schnappschuss, der ihren Partner mit Handy in der Hand am Tisch sitzend zeigt – vor ihr ein prall gefüllter Teller mit Gemüse und Fleisch.

Ihr frischer Ansatz zur gesünderen Ernährung scheint Teil eines allgemeinen Neustarts zu sein, den die beiden Realitystars jetzt in Angriff genommen haben. Nach dem aufsehenerregenden Liebes-Comeback und dem Umzug – weg aus Dubai, in ein anderes arabisches Emirat – verbringen sie viel Zeit damit, ihren gemeinsamen Alltag wieder in geordnete Bahnen zu lenken. So steht bei den beiden jetzt auch ein besonders bodenständiger Termin an, der sie mit vielen jungen Paaren eint, die frisch zusammenziehen: der gemeinsame Besuch bei Ikea. Ob dort für das krisengeschüttelte Paar endlich einmal alles glattläuft oder ob sich auch hier wieder ungeahnte Widerstände ergeben werden, bleibt spannend.

In ihrer neuen Heimat genießen die beiden – abgesehen von den wiederkehrenden Wasserschäden – weitgehend entspannte Lebensumstände. Vor allem Nikola betonte bereits, wie natürlich und ruhig die Umgebung im Vergleich zu ihrem früheren Wohnort ist. Doch die Veränderungen betreffen nicht nur die äußeren Rahmenbedingungen, auch das Zwischenmenschliche scheint zu einer neuen Stärke gefunden zu haben. Nach Vorwürfen und Spekulationen rund um ihre Beziehung wirken Nikola und Kim jetzt harmonischer denn je. Mit gemeinsamen Projekten und ihrem neuen Lifestyle scheinen sie nicht nur ein neues Kapitel aufzuschlagen, sondern ihren Fans auch zu beweisen, dass selbst nach den größten Irrungen und Wirrungen noch immer ein Neuanfang möglich ist.

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Dezember 2024

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, März 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Realitystars