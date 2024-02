Kurz vorm Finale: Heute fliegen zwei Dschungelcamper raus!

Das Dschungelcamp überrascht mit einer Neuerung! Seit mehr als zwei Wochen versammeln sich wieder allerlei Stars und Sternchen im australischen Dschungel. Dort wollen sich die Kandidaten ihren Ängsten stellen – und im besten Fall eine satte Siegesprämie einstreichen. Mittlerweile kämpfen nur noch fünf der ursprünglichen zwölf Camper um die Krone. Doch vor dem großen Finale am Sonntag wird noch mal ordentlich ausgesiebt!

Wie RTL nun verkündet, müssen heute gleich zwei Urwald-Fans ihre Sachen packen und das Camp verlassen. Somit stehen in diesem Jahr nur drei Teilnehmer im Finale – in den vorherigen Staffeln hatte es immer vier Finalisten gegeben. Am gestrigen Abend hatten Leyla Lahouar (27) und Mike Heiter (31) zwar die wenigsten Anrufe, durften aber aufatmen, da niemand ausschied.

Bald ist also klar, wer Djamila Rowes (56) Platz auf dem Dschungelthron einnehmen wird. Doch wem gönnt eigentlich die langjährige Dschungelcamp-Moderatorin Sonja Zietlow (55) den Sieg? "Dschungelkönigin wäre für mich natürlich Lucy (47), weil sie einfach alles macht und alles kann. Sie ist immer da und macht auch immer was. Man sieht sie niemals am Lagerfeuer sitzen", begründet sie ihre Wahl.

Getty Images Sonja Zietlow, Moderatorin

RTL Twenty4tim im Dschungelcamp 2024

RTL Fabio Knez, im Dschungelcamp 2024

