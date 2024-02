Der Ex-Bassist von Bob Marley ist mit 77 Jahren verstorben

Die Musikwelt trauert um einen einst so hellen Stern. Aston Barrett hatte sich einen Namen als erfolgreicher Bassist mit dem Fokus auf Early Reggae und Roots Reggae gemacht. Der internationale Durchbruch gelang dem gebürtigen Jamaikaner mit seiner langjährigen Zusammenarbeit mit Bob Marley (✝36) – fast elf Jahre standen die beiden zusammen auf der Bühne. Doch nun die traurige Nachricht: Aston ist gestorben.

Seinen Tod gab Jamaikas Kulturministerin Olivia Grange auf X bekannt – Aston soll am Samstag im Alter von 77 Jahren gestorben sein. "Ich teile mit Ihnen mein tiefes Bedauern über das Ableben von Aston Francis Barrett", lautet es in dem Statement. Weiter heißt es: "Er ist im Krankenhaus der Universität von Miami in Florida in den Vereinigten Staaten gestorben." Die genauen Umstände seines Ablebens sind bislang nicht bekannt.

Dafür widmete Olivia ihm rührende Worte auf der Plattform. "Ich möchte seiner Frau, seinen Kindern, seinen Verwandten und den Mitgliedern der lokalen und internationalen Reggae-Musikbruderschaft mein aufrichtiges Beileid aussprechen", schrieb sie in tiefer Trauer und fügte hinzu: "Mögen die Engel Aston 'Family Man' Barrett auf dem Berg Zion willkommen heißen."

Getty Images Bob Marley, Sänger

Getty Images Aston Barrett, Gitarrist

Getty Images Aston Barrett, Musiker

