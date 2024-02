Kristen Stewart und Dylan genießen Date auf dem Golfplatz!

Die beiden genießen ihre gemeinsame Zeit! Seit dem Jahr 2019 ist Kristen Stewart (33) mit Dylan Meyer zusammen. Vor zweieinhalb Jahren wagten sie den nächsten Schritt in ihrer Beziehung und verlobten sich miteinander. Ihre Beziehung halten die beiden überwiegend privat. Nur selten sieht man die Schauspielerin und ihre Liebste in der Öffentlichkeit. Nun wurden Kristen und Dylan bei einem Date auf dem Golfplatz gesichtet.

Gut gelaunt schlugen die beiden ein paar Bälle auf einem Golfplatz in Los Angeles. Dabei zeigten sich die beiden in gemütlichen Outfits. Kristen trug für den Ausflug eine marineblaue Jacke mit Kragen und eine hochgekrempelte Jeans, während Dylan in einem weißen T-Shirt und einer grünen Cargohose optisch perfekt zu der "Twilight"-Darstellerin passte.

Die kleine Auszeit beim Golfen hat Kristen sicherlich bitter nötig. Nur wenige Tage zuvor war sie auf dem Sundance Film Festival in Utah gewesen, um ihre neuen Filme "Love Me" und "Love Lies Bleeding" zu bewerben. In einer roten Hose, einem weißen Crop Top und Turnschuhen legte sie einen lässigen Auftritt hin.

MEGA Kristen Stewart beim Golfen 2024

Getty Images Dylan Meyer und Kristen Stewart im März 2022

Getty Images Kristen Stewart auf dem Sundance Film Festival 2024

