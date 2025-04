Kristen Stewart hat "Drei Engel für Charlie"-Dreh gehasst

Kristen Stewart (35), bekannt aus der "Twilight"-Saga, hat in einem Interview mit dem Magazin Variety offenbart, dass sie die Arbeit an dem 2019 erschienenen Reboot von "3 Engel für Charlie" regelrecht gehasst habe. Der Actionfilm, bei dem Elizabeth Banks (51) Regie führte und der mit einem Budget von 43.802.014 Euro produziert wurde, spielte weltweit lediglich 63.950.941 Euro ein und wurde von Kritikern eher gemischt aufgenommen. In dem Gespräch kam Kristen auf eine Szene des Films zu sprechen und erklärte, dass der Versuch, eine moderne und starke Botschaft zu vermitteln, zwar gut gemeint gewesen, der gesamte Drehprozess jedoch alles andere als erfreulich gewesen sei.

Eines der Hauptprobleme für Kristen sei offenbar der Vergleich mit der kultigen Neuauflage des Klassikers aus dem Jahr 2000 gewesen, in der Stars wie Cameron Diaz (52), Lucy Liu (56) und Drew Barrymore (50) das Publikum begeistert hatten. "Ich liebe diesen Film so sehr", betonte sie im Interview und merkte an, dass es schwer sei, an das Original heranzukommen. Die Ausgangslage des Reboots habe die Schauspielerin schon zu Beginn als schwierig empfunden, da das Erbe des erfolgreichen Vorgängers kaum zu übertreffen gewesen sei. Der Charme und die Dynamik des Originals hätten laut Kristen nicht angemessen transportiert werden können.

Kristen, die sich in den letzten Jahren vor allem im Bereich unabhängiger Filme einen Namen gemacht hat, hat immer wieder bewiesen, dass sie lieber ihrer Intuition folgt, als nur auf große Blockbuster zu setzen. Nach ihrer Zeit bei "Twilight" war sie mit unkonventionellen Rollen in Filmen wie "Clouds of Sils Maria" oder "Personal Shopper" erfolgreich und konnte damit nicht nur Kritiker beeindrucken, sondern auch ihre Vielseitigkeit unter Beweis stellen. Trotz der Enttäuschung über den "3 Engel für Charlie"-Dreh zeigt sich die Schauspielerin privat gelassen. In Interviews betonte sie oft, wie wichtig es ihr sei, an Projekten zu arbeiten, die wirklich etwas in ihr auslösen. Fans dürfen also gespannt sein, welchen Herausforderungen die Schauspielerin, die eben erst geheiratet hat, sich als Nächstes stellen wird.

Anzeige Anzeige

Action Press Ella Balinska, Kristen Stewart und Naomi Scott im Film "3 Engel für Charlie" (2019)

Anzeige Anzeige

Getty Images Kristen Stewart und Dylan Meyer im März 2022

Anzeige Anzeige