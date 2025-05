"Mine": Kristen Stewart enthüllt besonderes Tattoo in Cannes

Kristen Stewart (35) erregte bei den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes mit einem neuen Tattoo Aufsehen. Zur Premiere ihres Regiedebüts des Films "The Chronology of Water" erschien die Schauspielerin in einem stilvollen weißen Chanel-Anzug. Ihr Look war dabei aber nicht der Hingucker, sondern ihre neue Körperkunst: So ziert ihr linkes Knie nun das Wort "MINE" in Großbuchstaben. Trotz ihres Outfits, das ihre langen Beine und ihr neues Tattoo zur Geltung brachte, hielt sie sich dennoch an den Dresscode der Verleihung. Nacktheit ist in diesem Jahr in Cannes nämlich strikt untersagt.

Abseits des Blitzlichtgewitters verriet Kristen im Interview mit Vulture schließlich auch, was es mit ihrer brandneuen Tätowierung auf sich hat. So erklärte der Twilight-Star, dass nicht nur sie, sondern auch die gesamte Crew ihres Films "Mine" auf ihren Körpern tragen wird. Die Idee sei durch eine kraftvolle Szene in "The Chronology of Water" entstanden, die von Selbstentdeckung und Besitzgefühl handelt: So entdeckt die Hauptfigur die Kraft und Stärke ihres eigenen Körpers. "Und dann kommt dieser Song und es heißt: 'Meins, meins, meins, meins.' Und es ist einfach verdammt nochmal meins", erläuterte Kristen zu ihrem Tattoo.

Ihr neues Tattoo "Mine" könnte man aber auch als Liebesbotschaft für ihre Frau Dylan Meyer (37) sehen. Kristen gab der Drehbuchautorin Ende April in einer ganz intimen Zeremonie in Los Angeles das Jawort. Unter den Gästen befanden sich Stars wie Ashley Benson (35) und ihr Ehemann Brandon Davis (45). 2019 kamen die beiden Turteltauben zusammen – zwei Jahre später stellte Dylan ihrer Liebsten die Frage aller Fragen. "Ich wollte, dass man mir einen Antrag macht, und ich glaube, ich habe sehr deutlich herausgearbeitet, was ich wollte. Und sie hat es geschafft. Es war wirklich süß. Sie hat es sehr gut gemacht", schwärmte Kristen in "The Howard Stern Show" von ihrem Heiratsantrag.

Getty Images Kristen Stewart und der "The Chronology of Water"-Cast in Cannes, 2025

Getty Images Dylan Meyer und Kristen Stewart im März 2022

