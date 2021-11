Süße Nachrichten von Kristen Stewart (31)! Seit Sommer 2019 ist die Schauspielerin wieder glücklich vergeben – und zwar an die Drehbuchautorin Dylan Meyer. Das Paar genießt seine Liebe zum größten Teil privat, weswegen nur ab und zu Paparazzi-Bilder von den Turteltauben auftauchen. Jetzt teilt die Twilight-Darstellerin aber schöne News mit ihren Fans: Sie und ihre bessere Hälfte wagen den nächsten Schritt in ihrer Beziehung und haben sich verlobt.

In der Radioshow "The Howard Stern Show" lüftete die Brünette das Geheimnis und plauderte überglücklich aus: "Wir werden heiraten – wir werden es wirklich machen." Offenbar hatte Kristen lange darauf hingearbeitet, ihre Partnerin dazu zu bekommen, ihr die Frage aller Fragen zu stellen – und jetzt ist dieser Fall tatsächlich eingetreten. "Ich wollte den Antrag unbedingt. Ich habe wirklich sehr deutlich gemacht, was ich will und sie hat es geschafft. Wir heiraten, es passiert wirklich", schwärmte sie.

Genauere Details rund um die Verlobung oder sogar ein Hochzeitsdatum hat die 31-Jährige bisher aber noch nicht mitgeteilt. Womöglich behält sie die Info, wann genau der große Tag ansteht, auch noch eine Weile für sich. Zuletzt hatte sie ihrer Liebsten allerdings zu deren Ehrentag rührende Worte auf Social Media gewidmet und damit bereits klar gemacht: Eine Zukunft ohne die Blondine ist für Kristen nicht mehr vorstellbar.

Backgrid Kristen Stewart und Dylan Meyer in Los Angeles

Getty Images Kristen Stewart bei der UK-Premiere von "Spencer" im Oktober 2021

Getty Images Kristen Stewart bei der Weltpremiere von "Spencer"

