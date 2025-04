Ganz intim: Kristen Stewart und Dylan Meyer haben geheiratet

Kristen Stewart (35) und Dylan Meyer (37) haben den nächsten Schritt gewagt: Am Ostersonntag gaben sich die Schauspielerin und die Drehbuchautorin bei einer intimen Zeremonie in Los Angeles das Jawort! Nur enge Freunde und Familienmitglieder waren laut TMZ zugegen, darunter auch Schauspielerin Ashley Benson (35) und ihr Ehemann Brandon Davis (45). Aufnahmen der Trauung geben auch einen Einblick in die Outfits des Brautpaares: Für ihren großen Tag wählte Kristen ein zweiteiliges Ensemble, während Dylan mit einer Kombination aus weißer transparenter Bluse und goldenem Rock bezauberte.

Kristen und Dylan scheinen mit der kleinen Zeremonie in Los Angeles nun ihre Traumvorstellungen perfekt umgesetzt zu haben. Zuvor berichtete ein Insider nämlich gegenüber People, dass sie ihren großen Tag eher klein halten wollen: "Sie hat verschiedene Ideen, wie sie ihre Hochzeit gestalten will. Sie bevorzugt vielleicht weniger Fanfaren, als sie ursprünglich wollte." Nun, da sie den Bund der Ehe eingegangen sind, wird womöglich der nächste Schritt die Kinderplanung sein – darüber hat das Paar auch schon oft gesprochen. Im Interview mit Rolling Stone verriet Kristen: "Ich weiß nicht, wie meine Familie genau aussehen wird, aber ich will in jedem Fall bald anfangen, mir Kinder zuzulegen."

Die 35-Jährige und Dylan hatten sich erstmals 2013 an einem Filmset getroffen. Es dauerte jedoch bis 2019, nach Kristens Trennung von Model Stella Maxwell (34), bis die beiden tatsächlich ein Paar wurden. Zwei Jahre später, im Jahr 2021, machte Dylan ihrer Partnerin einen Antrag, von der die Twilight-Bekanntheit im Interview in der "The Howard Stern Show" schwärmte: "Ich wollte, dass man mir einen Antrag macht, und ich glaube, ich habe sehr deutlich herausgearbeitet, was ich wollte. Und sie hat es geschafft. Es war wirklich süß. Sie hat es sehr gut gemacht."

Getty Images Dylan Meyer und Kristen Stewart im März 2022

Instagram / spillzdylz Kristen Stewart und Dylan Meyer

