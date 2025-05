Pinke Spitzen: Kristen Stewart zeigt neue Frisur in Cannes

Kristen Stewart (35) hat ihre Haarpracht schon einige Male verändert. Auf einer Veranstaltung im Rahmen der Filmfestspiele in Cannes setzte sie nun voll und ganz auf die Farbe Pink. Die Spitzen ihres platinblonden Haars leuchteten in einem strahlenden Pink. Noch dazu trug die Schauspielerin ein Outfit von Chanel, das farblich darauf abgestimmt war. Dazu kombinierte die US-Amerikanerin einen durchscheinenden, rosafarbenen Umhang und High Heels. Anlass ihres Auftritts war die Vorstellung ihres Regiedebüts "The Chronology of Water", einer Verfilmung der gleichnamigen Memoiren von Lidia Yuknavitch.

Der Film, der die Lebensgeschichte einer Frau in den Fokus rückt, die trotz Schwierigkeiten einen Weg zu sich selbst findet, zieht bereits viel Aufmerksamkeit auf sich. An Kristens Seite waren bei dem Fototermin in Cannes auch die Hauptdarstellerinnen des Werks, darunter Imogen Poots (35) und Thora Birch. Ihre Inszenierung beschreibt sie selbst als ein Herzensprojekt, das nach ihren Worten das Publikum tief berühren soll. "Dieser verdammte Film sollte sich ausbreiten. Es klingt so dramatisch, aber ich meine das auf eine unglaublich feierliche Art und Weise", erklärte sie im Interview mit The Hollywood Reporter.

Privat könnte es für die Twilight-Bekanntheit derzeit kaum besser laufen. An Ostern heiratete sie ihre langjährige Freundin, die Drehbuchautorin Dylan Meyer (37), in einer intimen Zeremonie. Die schöne Neuigkeit bestätigten Bilder, die TMZ vorliegen. Darauf ist der Moment zu sehen, in dem die beiden Turteltauben ihre Ringe austauschten.

Getty Images Imogen Poots und Kristen Stewart, Mai 2025

Getty Images Dylan Meyer und Kristen Stewart im März 2022

