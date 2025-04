Kristen Stewarts Ehefrau Dylan teilt intime Hochzeitsbilder

Kristen Stewart (35) und Dylan Meyer (37) haben geheiratet – und nun gibt es auch die ersten offiziellen Fotos der Trauung! Am vergangenen Sonntag gaben sich die Schauspielerin und die Drehbuchautorin das Jawort im Restaurant Casita Del Campo in Los Angeles' Szeneviertel Silver Lake. Wenige Tage nach dem besonderen Ereignis bestätigt Dylan ihre Ehe jetzt offiziell mit einer Bilderreihe auf Instagram: Zu sehen sind die frisch Vermählten während eines innigen Kusses und eng umschlungen auf der Tanzfläche, umgeben von ihren Gästen. "Ich will. Ich will wirklich, wirklich, wirklich, wirklich", schrieb Dylan zu den romantischen Aufnahmen, auf denen sich die beiden leidenschaftlich küssen.

Die Zeremonie selbst war total locker und ungezwungen: Statt klassischer Brautmode entschieden sich beide für einen individuellen Look – Dylan zeigte sich in einem durchsichtigen Oberteil und seidig schimmerndem Rock mit schwarzer Schleife im Haar, Kristen trug ein graues Minikleid sowie einen Blazer und ein weißes Shirt. Bei den emotionalen Ehegelübden konnten beide ihre Nervosität nicht ganz verbergen, wie Videoaufnahmen von TMZ zeigen: Während Kristen ihre Zeilen ablas und zwischendurch das Mikrofon richtete, sorgte ein verlegenes Lachen für Auflockerung unter den Gästen. Besonders herzlich: Die beiden hielten sich während der Zeremonie immer wieder an den Händen und rührten sich gegenseitig zu Tränen. Nach der offiziellen Trauung feierten alle gemeinsam im Restaurant.

Kristen und Dylan kennen sich bereits seit 2013, kamen aber erst sechs Jahre später zusammen, nachdem sich die Twilight-Bekanntheit von Model Stella Maxwell (34) getrennt hatte. Seit 2019 sind die beiden offiziell ein Paar und bestätigten im Herbst 2021 ihre Verlobung. In den vergangenen Jahren verwoben sie auch ihr Berufsleben miteinander: Gemeinsam schrieben sie am Comedy-Projekt "The Wrong Girls", das bei den Filmfestspielen von Cannes im Mai Premiere feiert – Dylans erster Film als Regisseurin, ihre Partnerin übernahm die Hauptrolle. Der nächste Schritt könnte für die beiden jetzt die Familienplanung sein – Kristen verriet bereits in Interviews, dass sie auf jeden Fall Kinder möchte.

Getty Images Dylan Meyer und Kristen Stewart im März 2022

Getty Images Kristen Stewart und Dylan Meyer im März 2022

