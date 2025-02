Neue Haarfarbe: Kristen Stewart zeigt sich mit blonder Mähne

Kristen Stewart (34) wagt einen neuen Look. Die Schauspielerin wurde am Montag von Fotografen dabei gesichtet, wie sie eine Essensbestellung abholte. Dabei zeigte sie ihre platinblond gefärbten Haare. Außerdem erschien sie in einem legeren Look, bestehend aus einem schwarzen Tanktop mit der Aufschrift "Los Angeles", einer grauen Jogginghose, weißen Socken und Sneakern. Die Twilight-Darstellerin trug dazu eine schlichte schwarze Sonnenbrille und hatte so gut wie kein Make-up aufgelegt, was ihren entspannten Auftritt unterstrich.

In ihrer langen Karriere hatte Kristen schon die verschiedensten Frisuren. Nachdem sie im vergangenen Jahr meist mit einer braunen Mähne aufgetreten war, zeigt sie sich in ihrem neuesten Film mit honigblonden Haaren. Die Sci-Fi-Romanze "Love Me", die im Januar in die US-amerikanischen Kinos kam, erzählt die ungewöhnliche Liebesgeschichte zwischen einem Satelliten und einer Boje in einer postapokalyptischen Welt. Im Gespräch mit IndieWire betonte die Filmpartnerin von Steven Yeun (41): "Ich denke, der Film ist auf eine sehr coole Art und Weise wirklich schwer zu fassen."

In ihrem Privatleben läuft es für Kristen zurzeit bestens. Die 34-Jährige ist seit 2019 mit der Drehbuchautorin Dylan Meyer (37) zusammen, mit der sie seit 2021 verlobt ist. Die beiden lernten sich ursprünglich 2013 am Set eines Films kennen, doch aus ihrer Freundschaft wurde erst Jahre später Liebe, als sie sich auf einer Geburtstagsfeier wiedertrafen. Seit ihrer Verlobung fiebert die 34-Jährige ihrer Hochzeit entgegen. Wie sie in der "The Howard Stern Show" verriet, war schon der Antrag von Dylan genau nach ihren Vorstellungen: "Sie hat es perfekt gemacht. Es war wirklich süß."

Getty Images Steven Yeun und Kristen Stewart beim Sundance Film Festival 2024

Getty Images Dylan Meyer und Kristen Stewart im März 2022

