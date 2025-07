Kaum wiederzuerkennen: Kristen Stewart trägt neue Haarfarbe

Kristen Stewart (35) verzaubert ihre Fans erneut mit einem mutigen neuen Look. Die Schauspielerin, die viele durch ihre Rolle als Bella Swan in den Twilight-Filmen kennen, ließ sich bei den Filmfestspielen in Cannes Mitte Mai noch mit platinblonden Haaren und pinken Spitzen bewundern. Doch nun, Ende Juli, sieht man sie mit einer ganz neuen Haarfarbe, die einen starken Kontrast zu ihrem bisherigen Stil bildet. Zusammen mit ihrer Ehefrau Dylan Meyer (37) zeigte sie sich in lässigen Outfits auf einem Spaziergang mit ihrem gemeinsamen Hund. Auf den Fotos, die unter anderem RTL vorliegen, zeigt sich die Schauspielerin plötzlich mit einer rosafarbenen Mähne.

Kristen ist für ihre wandelbaren Stylings bekannt. Nach ihrem Durchbruch als Bella Swan in der Filmreihe "Twilight" hat sie immer wieder mit extravaganten Frisuren experimentiert. Sie war brünett, blond, trug Strähnchen, Undercuts und noch viel mehr. Besonders in den letzten Jahren zeigte sie sich gerne mit farbenfrohen Looks und veränderte ihre Frisuren regelmäßig. Mit ihren neuen Haaren im pastelligen Rosaton setzt sie diesen Trend fort – und zieht damit alle Blicke auf sich.

Doch Kristen begeistert nicht nur durch ihren Look, sondern auch durch ihre Offenheit. Die Schauspielerin sprach in der Vergangenheit offen über ihre Coming-out-Geschichte und ihre Beziehung mit Dylan, mit der sie ihr privates Glück gefunden hat. Die beiden hatten ihre Beziehung 2019 öffentlich gemacht und sich seither regelmäßig verliebt auf Events gezeigt. Ihre Hochzeit im Frühling dieses Jahres war ein Höhepunkt ihrer Liebesgeschichte, die sie mit ihrem Hund und einem Hauch Extravaganz genießen.

Getty Images Kristen Stewart in Cannes, Mai 2025

Getty Images Kristen Stewart und der "The Chronology of Water"-Cast in Cannes, 2025

Getty Images Dylan Meyer und Kristen Stewart im März 2022