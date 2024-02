Nadja Benaissa freut sich riesig über Lucys Dschungelsieg

Ihre No Angels-Kollegin freut sich riesig für sie! Am Sonntagabend ging die Jubiläumsstaffel des Dschungelcamps mit einem packenden Finale zu Ende. Letztendlich konnte Lucy Diakovska (47) die Zuschauer überzeugen und sich die Krone sichern. Zahlreiche Fans und Prominente freuen sich für die Sängerin. Die Glückwünsche einer Person dürften ihr vermutlich mit am meisten bedeuten: So sehr freut sich Nadja Benaissa (41) über Lucys Sieg.

Bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach", spricht Band-Kollegin Nadja mit Angela Finger-Erben (44) und Olivia Jones (54) über die Krönung ihrer Freundin. "Ich freue mich so für sie, ich bin so glücklich, dass sie es geschafft hat", freut sich die 41-Jährige. Zwar habe jeder den Sieg verdient, doch Lucy habe extrem dafür gearbeitet. "Wie viel ihr das bedeutet, das geht mir so ans Herz", schwärmt sie weiter.

Lucy selbst konnte gar nicht glauben, dass sie die neue Dschungelkönigin ist. "Ich danke euch allen, dass ihr mir diesen Zepter anvertraut. Ich verspreche euch, ich werde euch nicht enttäuschen", sagte sie kurz nach ihrem Sieg im Baumhaus. Zuvor hatte sie noch einige Minuten alleine im Camp verbracht und dabei geweint.

Getty Images Die No Angels bei der "Die große Schlagerstrandparty 2022"

Getty Images Nadja Benaissa, Sandy Mölling, Lucy Diakovska und Jessica Wahls

RTL Lucy Diakovska im Dschungelcamp 2024

