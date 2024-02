Nicht nur Embolie: Claudia Effenberg hatte weitere Probleme

Sie spricht über ihre Beschwerden! Kürzlich schockierte Claudia Effenberg (58) die Fans mit schlimmen Neuigkeiten: Die Ehefrau von Stefan Effenberg (55) hatte eine Lungenembolie! Ihr Gesundheitszustand war zeitweise sehr kritisch – nach einem Zusammenbruch schwebte die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin sogar in Lebensgefahr! Doch damit nicht genug: Im Promiflash-Interview gesteht Claudia, dass sie zeitweise noch mit weiteren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte!

Bei "Mates Date – Doing The Lit Social Media Shit" in Berlin spricht die Designerin mit Promiflash offen über die schwere Zeit, die sie durchmachen musste: "Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ja schon mal eine Thrombose im Sommer und wurde ja dann an der Hüfte operiert. Dann musste ich fünf Monate auf Krücken laufen." Laut Claudia wollten die Ärzte sie aufgrund der Thrombose zunächst nicht operieren – nach fünf Monaten auf Krücken seien ihr dann schlimme Gedanken durch den Kopf gegangen. "Dann habe ich zu mir selber gesagt: Im Grunde genommen, ich bin 58 Jahre alt, ich hatte ein geiles Leben. Wenn ich dann tot bin, dann bekomme ich das ja eh nicht mehr mit."

Diese Gedanken finde sie nun allerdings "unmöglich". "Das tut mir auch unheimlich leid, dass ich so darüber nachgedacht habe", gesteht Claudia. Mittlerweile hat die zweifache Mutter Bammel vor dem Tod: "Ich habe so eine Angst zu sterben. Ich habe jetzt wirklich mal wieder gemerkt, wie sehr ich eigentlich an meinem Leben hänge."

Claudia Effenberg im September 2022

Claudia Effenberg

Claudia Effenberg

