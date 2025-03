Seit Claudias Krankheit: Stefan Effenberg tut alles für sie

Claudia Effenberg (59) zeigt sich derzeit glücklicher denn je. Bei der Ausstellungseröffnung von Kai Röffen, dem Ehemann von Frauke Ludowig (61), schwärmte die Reality-TV-Darstellerin über ihren Mann Stefan Effenberg (56). "Der macht alles für mich! Bett aufschlagen, Getränk ans Bett – ich weiß nicht, was mit ihm los ist", schwärmte die 59-Jährige gegenüber RTL und fügte scherzhaft hinzu: "Ich frage ihn immer, was er ausgefressen hat." Ihr ehemaliger Fußballer-Gatte scheint sich seit einiger Zeit besonders ins Zeug zu legen. Grund dafür könnte ein einschneidendes Erlebnis Ende 2023 sein – immerhin musste Claudia zu dieser Zeit eine dramatische Phase in ihrem Leben durchstehen.

Im Dezember 2023 erlitt sie eine lebensbedrohliche Lungenembolie. "Ich wäre fast gestorben!", erklärte sie und vermutet, dass dieses Ereignis ihren Ehemann nachhaltig verändert hat. "Er hat mir mehrfach gesagt: 'Was wäre, wenn sie plötzlich nicht mehr da wäre? Das wäre für mich nicht zu ertragen.'" Die emotionale Erkenntnis habe Stefan wohl dazu bewegt, seine Frau mit noch mehr Zuneigung zu überschütten. Für Claudia ist diese Entwicklung ein schöner Nebeneffekt der schweren Zeit: "Mein alter Stefan hat mir schon sehr gut gefallen, aber der neue Stefan gefällt mir fast noch besser."

Die Ehe von Stefan und Claudia steckt voller Höhen und Tiefen, doch die beiden gelten als eines der beständigsten Paare der deutschen Promi-Landschaft. Seit ihrer Hochzeit 2004 stehen sie zueinander – auch wenn es bereits Gerüchte um mögliche Krisen gab. Neben seiner Fußballerkarriere und ihrem Erfolg in der Modewelt sowie auf Reality-TV-Bühnen ist das Paar vor allem für seine zwischenmenschliche Verbundenheit bekannt. Claudia bezeichnet ihre Familie, zu der auch ihre Kinder gehören, als ihr größtes Glück. Dieses Glück scheint dank des "neuen Stefans" jetzt noch einmal ganz frisch aufzublühen.

ActionPress / gbrci / Future Image Claudia Effenberg, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / claudiaeffenberg Claudia und Stefan Effenberg, 2023

