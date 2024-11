Claudia Effenberg verteidigt ihr umstrittenes Filter-Foto

Was hat sich Claudia Effenberg (59) bei diesem Selfie gedacht? Im Oktober sorgte die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin mit einem Foto für viel Aufsehen. Einige Fans munkelten, dass sie mit starken Filtern nachgeholfen habe. Im Interview mit RTL erklärte sie sich nun. "Das Geile ist, dass der Filter eigentlich überhaupt gar nicht so stark war, dass ich super gestylt war", meinte sie und betonte: "Und ich wurde auch geschminkt. Also, ich sah einfach toll aus."

Für das Selfie musste die 59-Jährige sehr viel Kritik einstecken. "Schönes Bild, aber weit entfernt von der Realität", "Total künstlich, mit Filter und unnatürlich" und "Man muss auch zu seinem Alter stehen", lauteten nur drei von vielen Kommentaren unter dem Instagram-Beitrag. Ein Fan wetterte: "Schade, dass man sich selbst so darstellt, obwohl der Spiegel etwas anderes zeigt!" Allerdings hinterließen einige User auch liebe Worte, unterstützen Claudia und gaben ihr Komplimente für ihren frischen Haarschnitt.

Claudia wurde an der Seite ihres Mannes, dem einstigen Fußballstar Stefan Effenberg (56), berühmt. In den vergangenen Jahren nahm sie an einigen Reality-TV-Formaten teil, und sie zeigt sich regelmäßig bei Events. Trotzdem wurde vor wenigen Monaten gemunkelt, dass sie Pleite sei. Dagegen wehrte sich das Ex-Model aber vehement. Sie fand die Gerüchte "schade", so sagte sie in einem RTL-Interview. Sie habe absolut keine Geldprobleme und gönne sich vieles: "Ich fliege sogar zu meinem Friseur, wenn er Eröffnung hat. Von Hamburg nach München, hin und zurück [...] kostet keine 120 Euro. [...] Ich trage gerne Luxusartikel und die habe ich auch immer noch an."

Instagram / claudiaeffenberg Claudia Effenberg via Instagram, Oktober 2024

Getty Images Claudia Effenberg, TV-Persönlichkeit

