Neue Karriere? Claudia Effenberg veröffentlicht ersten Song

Claudia Effenberg begeistert ihre Fans zukünftig auch auf musikalische Art und Weise. Wie das frühere Model im Interview mit RTL verkündet, wird sie schon bald gemeinsam mit DJ Fyiew ihren ersten eigenen Song veröffentlichen. Das Lied sei "spontan im Auto" komponiert worden. "Mein Mann fand es Weltklasse und hat gesagt, das muss produziert werden! [...] Das ist so, das ist Claudia", erinnert sich die 59-Jährige an die ermutigenden Worte ihres Mannes Stefan Effenberg (56). Sie selbst hätte wohl überhaupt nicht gedacht, dass sie "überhaupt die Stimme habe", doch im Studio ging es dann doch ganz schnell.

Bis zur Veröffentlichung müssen sich die Fans der ehemaligen Spielerfrau noch etwas gedulden. Auf Instagram gibt es aber bereits eine Hörprobe. "Munich, Hamburg, Amsterdam, let's go party, let's have fun. Munich, Hamburg, Amsterdam, Story-Post bei Instagram", lautet der Refrain ihrer ersten Single. Einige der ersten Hörer auf Social Media scheinen von dem Lied aber weniger begeistert als Claudias Mann. "Uns bleibt auch nix erspart...", "Oh, wow, gar nicht mal gut" und "Muss das sein? Um Gottes willen" lauten beispielsweise drei Meinungen zu der Hörprobe. Eine Zuhörerin scheint von all den Negativkommentaren aber die Nase voll zu haben – sie meint, das Wichtigste sei, dass Claudia mit ihrem Song zufrieden und glücklich ist.

Scheint, als wollte Claudia mal etwas Anderes und Neues wagen. In der Vergangenheit war die Nordrhein-Westfälin in diversen TV-Formaten und Realityshows zugange. So war sie unter anderem bei Promi Big Brother, Grill den Henssler, Shopping Queen, The Taste, Schlag den Star und im Dschungelcamp zu sehen. Vor ihrer Karriere als Darstellerin war sie als Model aktiv und 2010 veröffentlichte sie als Autorin ihr eigenes Buch mit dem Titel "Eigentlich bin ich ja ganz nett".

RTL / Stefan Thoyah Claudia Effenberg, Dschungelcamp-Kandidatin

ActionPress / gbrci / Future Image Claudia Effenberg, Reality-TV-Bekanntheit

