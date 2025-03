"Grausam": Claudia Effenbergs Song fällt bei den Fans durch

Claudia Effenberg (59) versucht sich neuerdings in der Musikbranche. Das einstige Model bringt schon bald seinen ersten eigenen Song "Munich Hamburg Amsterdam" heraus, den es gemeinsam mit DJ Fyiew produziert hat. Auf Instagram liefert sie ihren Fans eine erste Hörprobe – die allerdings nur sehr wenige überzeugt. "Hat mit Gesang aber so gar nichts zu tun!", betont ein Nutzer, dem ein anderer beisteuert: "Ein schlechter Tag, um Ohren zu haben." Während viele das Lied als "peinlich", "grausamstes Gejaule" und "zum Fremdschämen" bezeichnen, findet außerdem ein User: "Es ist halt leider auch nicht gut produziert. Der Mix klingt ultra unprofessionell."

Es gibt allerdings auch einige, die an dem Song Gefallen finden und viel Potenzial in Claudia sehen. "Ohrwurm", schreibt beispielsweise ein Follower, während ein anderer anmerkt: "Ich finds mega! Wärst du mal für uns zum Eurovision Song Contest gefahren." Wie die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin im Interview mit RTL verriet, gehört auch ihr Ehemann Stefan Effenberg (56) zu den Menschen, die den Track feiern. "Mein Mann fand es Weltklasse und hat gesagt: 'Das muss produziert werden! [...] Das ist so, das ist Claudia'", erzählte sie.

Dass der Song bei vielen Fans durchfällt, scheint die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin nicht weiter zu stören. Auf Nachfrage eines Nutzers, ob sie sich denn nicht schämt, antwortete sie nämlich ganz einfach: "Nö". Claudia scheint mit harscher Kritik mittlerweile also umgehen zu können. Erst vor wenigen Monaten erntete sie negatives Feedback wegen eines Fotos, das den Eindruck erweckte, als habe sie eine Menge Filter darüber gelegt. "Das Geile ist, dass der Filter eigentlich überhaupt gar nicht so stark war, dass ich super gestylt war. [...] Also, ich sah einfach toll aus", stellte sie gegenüber dem Sender klar.

Anzeige Anzeige

Instagram / claudiaeffenberg Claudia und Stefan Effenberg, 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / claudiaeffenberg Claudia Effenberg via Instagram, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige