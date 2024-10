Giulia Siegel übt öffentlich Kritik an Claudia Effenberg

Claudia Effenberg (59) sorgte mit ihren Lästereien über Verena Kerth (43) und Giulia Siegel (49) zuletzt für Schlagzeilen. Bei einem Event in München stellt Giulia klar, dass sie das nicht auf sich sitzen lässt. Im Gespräch mit RTL schießt sie gegen ihre Promi-Kollegin. "Claudia Effenberg hat zu dieser Gesellschaft nie gehört und wird auch nie dazugehören", beginnt sie ihre Schimpftirade und fährt fort: "Ich finde es unfassbar, was Frau Effenberg an Storys, an alten Geschichten, aus dem Hut zaubert. Frei erfunden und bösartige Dinge, um sich aktuell in den Medien zu halten."

Die Dschungelcamp-Bekanntheit geht sogar noch einen Schritt weiter. "An Stefans Stelle würde ich mich in Grund und Boden schämen, dass seine Frau immer wieder durch andere Leute, durch negative Storys, probiert stattzufinden", bezieht sie sich auf Stefan Effenberg (56), den Ehemann der 59-Jährigen. "Einfach nur traurig. Die Suche nach Öffentlichkeit bei Frau Effenberg ist gerade wirklich schmerzhaft", beendet Giulia ihre Ansprache. Bereits zuvor hatte Giulia zur Lästerattacke ihrer ehemaligen guten Freundin gegenüber dem Sender geäußert: "Ich finde, die Art und Weise, wie Claudia gerade über mich lästert, ist boshaft, unüberlegt, kindisch, aus dem Nichts heraus", stellte sie klar.

Vergangenen Monat hatte Claudia in einem Interview gegenüber RTL bekannt gegeben, in Zukunft häufiger in München zu Gast zu sein. Jedoch gebe es dort die ein oder andere Promi-Lady, der die TV-Bekanntheit ungern über den Weg laufen möchte. "Ich brauche solche Leute nicht um mich herum, die machen mich aggro!", schoss vor allem gegen die DJane und Verena, der sie sogar unterstellte, ihren Ehemann angebaggert zu haben. "Ich lasse mir immer die Gästeliste geben und wenn zwei Namen auftauchen oder drei oder vier, dann bin ich sofort raus", fügte sie ihrer Brandrede hinzu.

Getty Images Giulia Siegel, DJane

Claudia Effenberg beim Felix Burda Award 2019

