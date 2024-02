So war Prinz Williams erster Auftritt nach Charles' Diagnose

Der erste Termin ist geschafft. Prinz William (41) durchlebt aktuell eine äußerst turbulente Zeit. Erst werden seine Gattin Prinzessin Kate (42) und sein Vater König Charles (75) aus gesundheitlichen Gründen operiert. Dann wird bei dem britischen Monarchen auch noch Krebs diagnostiziert. Nachdem sich die Familie eine kurze Auszeit von öffentlichen Veranstaltungen genommen hatte, muss der Thronfolger nun die royalen Pflichten seines Vaters übernehmen. Und der erste Auftritt verlief offenbar gut!

Am heutigen Vormittag übernahm der Prinz von Wales in Charles' Namen eine zeremonielle Amtseinführung auf Schloss Windsor. Auf aktuellen Bildern, die People vorliegen, sieht man William in guter Stimmung und mit einem Lächeln im Gesicht bei der Ehrung eines Brigadiers. Auch unter den aktuellen Umständen machte er wie so oft einen professionellen, engagierten und freundlichen Eindruck.

Heute Abend steht dem Royal eine weitere Veranstaltung bevor: Die London Air Ambulance, von der er Schirmherr ist, kommt zu einem Gala-Dinner zusammen. Obwohl William die beiden heutigen Termine wahrnimmt, geht man laut Daily Mail aber davon aus, dass er seine öffentlichen Aufgaben eher nach und nach wieder aufnimmt.

Getty Images Prinz William und König Charles im Juli 2023

Getty Images König Charles III. vorm Krankenhaus in London, Januar 2024

Getty Images Prinz William, 2023

