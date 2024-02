Kranke Royals: Prinz William durchlebt "beängstigende Zeit"

Die aktuelle Situation macht ihm zu schaffen. Das britische Königshaus erleidet momentan eine schwere Zeit. Mitte Januar mussten sich sowohl Prinzessin Kate (42) als auch König Charles (75) einer Operation unterziehen. Die Ehefrau von Prinz William (41) wird sich deshalb bis Ostern aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Vor wenigen Tagen machte das Königshaus zudem die Krebserkrankung des Königs öffentlich. Unter den aktuellen Umständen soll William sehr leiden.

Wie die royale Expertin Jeannie Bond gegenüber OK! erklärt, befindet sich der Prinz von Wales aktuell in einer schwierigen Situation: "Dies ist eine Zeit in seinem Leben, in der er, wie wir wissen, einfach ein fürsorglicher Vater und ein sehr unterstützender Ehemann sein möchte. Er wird sich durch die Krankheit seiner Frau und die Krebserkrankung seines Vaters etwas bedrängt fühlen – dies ist eine beängstigende Zeit für ihn." Sie vermutet, dass William derzeit eigentlich weder zusätzliche Verantwortung übernehmen, noch darüber nachdenken wolle, in absehbarer Zeit König zu werden.

Doch Charles soll es trotz der erschreckenden Diagnose den Umständen entsprechend gut gehen, wie einige Quellen kürzlich gegenüber Daily Mail verrieten: "Wenn man nicht wüsste, was los ist, hätte man keine Ahnung, dass er überhaupt erkrankt ist." Der Monarch komme "großartig" mit der Diagnose zurecht.

