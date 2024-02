Regisseurin Emerald Fennell entging knapp einer Enthauptung!

Emerald Fennell (38) hatte Glück. In der Serie The Crown spielte sie die Rolle der heutigen Königin Camilla (76). Diese war scheinbar so begeistert von der Show und Emerald, dass sie die Schauspielerin sogar persönlich einlud. Am Weltfrauentag 2022 traf die Serien-Darstellerin auf die Königsgemahlin in ihrer Londoner Residenz. So ungewöhnlich wie dieses Treffen war auch ein Bootserlebnis der Regisseurin. Ein Anker enthauptete Emerald um ein Haar.

Die britische Filmemacherin verriet im Podcast "Where There's A Will, There's A Wake", dass sie einst kurz davor war, von einem losen Anker enthauptet zu werden: "Ich habe in Venedig übernachtet. Und ein Freund von mir, der dort lebt, fuhr mich mit seinem Boot zum Flughafen." Auf dem Boot seien noch andere Leute gewesen. Da sie spät dran waren, habe ihr Freund nicht bemerkt, dass der Anker nicht ordnungsgemäß verstaut wurde, sondern nur neben die Schauspielerin gelegt wurde. "Wir fuhren schnell über eine kleine Bodenwelle und der Anker flog einen halben Zentimeter an meinem Gesicht vorbei, irgendwie direkt ins Wasser", berichtete sie.

Die Britin scheint ein Händchen für überraschende Momente zu haben. So gab sie beispielsweise 2021 ihr Babybauch-Debüt bei den Oscars. Für die Fans kam das völlig plötzlich, da kurz vorher in der Serie "The Crown" davon noch nichts zu sehen war.

Anzeige

Arthur Edwards-WPA Pool/Getty Images Herzogin Camilla und Emerald Fennell im März 2022

Anzeige

Getty Images Emerald Fennell

Anzeige

Getty Images Emerald Fennell bei den Emmy Awards in London, September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de