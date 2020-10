Dieses Cover heizt die Vorfreude auf die The Crown-Fortsetzung an! Mitte November hat das lange Warten der Fans endlich ein Ende: Die Netflix-Produktion über die Geschichte des britischen Königshauses geht in eine weitere Runde! In der vierten Staffel soll besonders das Liebesdreieck von Prinz Charles (71), Prinzessin Diana (✝36) und Herzogin Camilla behandelt werden – und eben diese pikante Konstellation stellen die "The Crown"-Schauspieler nun ganz modisch nach!

Die Zeitschrift Town & Country veröffentlichte vor wenigen Tagen eine neue Ausgabe mit den Darstellern der Royals auf dem Titelblatt: Supercool und lässig posieren Emma Corrin alias Diana, Emerald Fennell (35) als Camilla und Josh O'Connor (30), der den Prinzen spielt, in einer romantischen Landhaus-Kulisse. Die beiden Frauen stehen rechts und links neben ihrem Kollegen und fassen ihm besitzergreifend auf die Schulter. "Charles. Di. Camilla. Die Drehungen und Wendungen", heißt die passende Titelstory, die ganz offenbar auf die Dreiecks-Geschichte der Blaublüter in den 90er-Jahren anspielt.

In dem Magazin sprachen die Schauspieler der Serie zudem offen über die Geschichte, die sie verkörpern: "Es ist eine legendäre Story!", erklärte Josh. Seine Kollegin Emma schilderte zudem, wie sie sich auf die Performance als betrogene Ehefrau vorbereitet habe. Sie habe sich besonders auf die Stimme der Prinzessin der Herzen konzentriert: "Egal, was sie sagte – Dianas Stimme ging am Ende immer runter. Es hatte eine gewisse Traurigkeit!"

