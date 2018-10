Sie spielt die junge Camilla Parker Bowles (71)! In der Netflix-Serie "The Crown" werden die ersten Regentschaftsjahre von Queen Elizabeth II. (92) dargestellt und die Erfolgsshow steckt gerade mitten in den Dreharbeiten zur kommenden zweiten Staffel. Darin wird zum ersten Mal auch die heutige Schwiegertochter der Monarchin, Herzogin Camilla, eine wichtige Rolle spielen. Nun steht endlich fest, wer in die Rolle der Duchess of Cornwall schlüpfen wird – und sie ist keine Unbekannte!

Wie das Onlineportal Just Jared berichtet, wird Schauspielerin Emerald Fennell die Herzogin in Zukunft verkörpern. Die Britin war bisher als Patsy Mount in der Drama-Serie "Call The Midwife" zu sehen. "Ich liebe Camilla und bin sehr dankbar, dass mich meine Teenager-Jahre so gut darauf vorbereitet haben, eine kettenrauchende Dauerknutscherin mit Topffrisur zu spielen", scherzte Emerald über ihr Alter Ego.

Auch die Rolle der Queen wurde für die kommende Staffel neu besetzt. Anstelle von Claire Foy (34) wird nun Olivia Colman (44) das britische Staatsoberhaupt spielen. Was sagt ihr dazu, dass Emerald Camilla darstellen wird? Stimmt ab!

