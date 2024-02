"Waren nie zusammen": Leyla Lahouar feuert gegen Ex-Flirt!

Leyla Lahouar (27) schießt nun zurück! Während die Bachelor-Bekanntheit im Dschungelcamp war, flirtete sie mit ihrem Mitcamper Mike Heiter (31) und machte sich Hoffnungen. Daraufhin meldete sich Teezy, der Ex-Flirt von Leyla, um über sie und ihre vermeintliche Beziehung zu sprechen. Wieder zurück in Deutschland bekommt die Beauty Wind von der Sache und ist fassungslos: Leyla schießt nun heftig gegen ihren Ex-Flirt!

In ihrer Instagram-Story macht die 27-Jährige ihrem Ärger Luft. Sie findet es schrecklich, dass in ihrer Abwesenheit über sie gesprochen wurde und bezeichnet diese Person als "Kakerlake". Ihr Ex-Flirt, den sie namentlich nicht nennt, habe herumerzählt, dass die beiden ein Jahr ein Paar gewesen wären. "Ich schwöre euch bei allem, was mir heilig ist, dass ich mit diesem Menschen nie zusammen war", macht Leyla deutlich. Sie habe den Mann zweimal gedatet und dann seien sie zusammen in eine Show gegangen. Wahrscheinlich meint Leyla damit Teezy, mit dem sie bei Ex on the Beach teilgenommen hatte.

Zuvor plauderte der Content Creator im Interview mit Bild über Leylas vermeintliche Absichten beim Dschungelflirt. "Bei Leyla ist es ein Mix daraus, dass sie Mike wirklich mag. Aber sie will auch zeigen, dass ihr niemand im Weg steht. Sie nimmt sich das, was sie will", machte Teezy deutlich. Dabei teilte er auch gegen seine Ex Kim Virginia Hartung (28) aus.

Anzeige

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus, RTL Leyla Lahouar im Dschungelcamp

Anzeige

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar, Reality-TV-Sternchen

Anzeige

Instagram / kingmorteezy Teezy, Realitystar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de