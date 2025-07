Nach Hochzeit: Mike und Leyla Heiter starten mit Babyplanung

Bei Mike Heiter (33) und seiner Ehefrau Leyla (29) geht nun alles Schlag auf Schlag. Am 5. Juli feierten die beiden ihre standesamtliche Trauung in Heidelberg. Danach ging es direkt in die Flitterwochen nach Mykonos. Nun laufen die Vorbereitungen für ihre freie Trauung im August an der Amalfi-Küste auf Hochtouren. Und auch danach steht für die Heiters anscheinend schon das nächste Projekt an: Wie Mike gegenüber Bild verrät, wollen die beiden im Anschluss direkt mit der Kinderplanung starten. "Ich bin mir sicher, dass es direkt in der Hochzeitsnacht passiert. Es sollen mindestens vier Kinder werden. Dann habe ich fünf, eine kleine Tochter habe ich ja schon aus einer früheren Beziehung", schwärmt der Realitystar.

Auch Leyla kann es gar nicht abwarten, gemeinsam mit ihrem frisch gebackenen Ehemann eine Familie zu gründen. Die Beauty bestätigte ebenfalls: "Nach der Hochzeit fangen wir mit dem Schwangerwerden an." Schon kurz vor ihrer standesamtlichen Trauung verriet sie, dass ihr, falls sie eine Tochter bekommen sollte, bereits ein Name vorschwebt. Welchen Familiennamen ihr Nachwuchs einmal tragen wird, steht fest: Die 29-Jährige änderte ihren Nachnamen mit der Hochzeit von Lahouar zu Heiter. Nun den Familiennamen ihres Mannes zu tragen, erfüllt sie mit einer Menge Stolz. "Als ich die erste E-Mail als Frau Heiter bekam, wollte ich sie ausdrucken und einrahmen. Ich bin stolz, Mikes Namen zu tragen", betont sie.

Neben der Gründung einer Familie haben die beiden Dschungelcamp-Stars auch andere große Pläne. Derzeit denken die beiden darüber nach, ihre Heimat Deutschland hinter sich zu lassen. "Wir wollen irgendwann auswandern. Wir wissen nur noch nicht wohin", erzählte Leyla kürzlich auf Instagram. Fans mutmaßten bereits, es könne die Turteltauben nach Dubai ziehen – immerhin wohnen bereits viele ihrer Reality-TV-Kollegen in dem sonnigen Wüstenstaat, darunter auch ihre guten Freunde Fabio Knez und Darya Strelnikova (32).

Instagram / leylalahouar Mike und Leyla Heiter in ihren Flitterwochen

Instagram / leylalahouar Leyla und Mike Heiter, Juli 2025

Instagram / filiz_koc_rose Mike Heiter und Leyla Lahouar im Juli 2025

