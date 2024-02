Im Dschungel-Drama: Ex Teezy packt über Leyla Lahouar aus

Er teilt seine Einschätzung! Leyla Lahouar (27) und Mike Heiter (31) flirten im Dschungelcamp, was das Zeug hält! Seit Tagen kommen sich die Influencerin und der TV-Hottie immer näher – sehr zum Ärgernis seiner vorherigen Gespielin Kim Virginia (28). Des Öfteren eskalierte die Situation und es wurden bittere Tränen vergossen. Nun packt Teezy, der Ex-Freund von Kim und Leyla, aus und bewertet die Dschungel-Romanze!

Im Gespräch mit Bild spekuliert der Content Creator über die Intention der dunkelhaarigen Beauty: "Bei Leyla ist es ein Mix daraus, dass sie Mike wirklich mag. Aber sie will auch zeigen, dass ihr niemand im Weg steht. Sie nimmt sich das, was sie will." Kims Vorwurf, dass Mike und Leyla nur ihretwegen am Flirten sind, widerspricht er: "Mike ist gar nicht auf so etwas aus. Wenn Mike sich mit einer Person wohlfühlt, dann ist es so. Er hat genug Respekt, Kim nicht unnötig zu provozieren." Vor allem das anfängliche Verhalten von Kim habe ihn sehr traurig gemacht. "Ich weiß, dass sie zeigen will, wer sie ist. Dafür muss sie aber niemanden erniedrigen", so Teezy.

Donnerstagabend musste Kim nach der turbulenten Zeit dann ihre Koffer packen. Im Gespräch mit Angela Finger-Erben (44) bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach" wirkte das TV-Sternchen aber erleichtert. "Ich bin megahappy grade. Ich dachte, ich würde traurig sein, aber ich bin happy. Ich kann endlich wieder im Luxus leben", freute sich die OP-Liebhaberin.

RTL Mike Heiter und Leyla Lahouar im Dschungel-Telefon

RTL / Frank Beer Teezy, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Teilnehmer

RTL Kim Virginia Hartung

