300 Döner: Leyla Lahouar überrascht Fans bei Doku-Premiere

Am Sonntagabend wurde das CinemaxX in Essen zur glamourösen Bühne für die Premiere der neuen Doku-Soap von Mike Heiter (33) und Leyla Lahouar (29). Vor ausgewählten Fans und engsten Freunden präsentierte das Reality-TV-Paar die erste Folge seiner vierteiligen Serie "Die Heiters – jetzt wird geheiratet". Die Doku, die am 31. Juli bei Bild ihre offizielle Premiere feiert, gewährt exklusive Einblicke in die Hochzeitsvorbereitungen der beiden – von Junggesellenabschieden bis hin zur malerischen Trauung, die im August an der Amalfiküste stattfinden wird. Für die Fans gab es dabei nicht nur spannende Szenen zu sehen, sondern auch eine besondere Überraschung: Leyla ließ 300 Döner, ihr Lieblingsessen, für alle Gäste anliefern und verteilte diese persönlich.

Die Dreharbeiten zur Serie starteten laut Bild vor etwa sechs Monaten und dokumentierten eine der emotionalsten Phasen im Leben des Paares. Trotz Vorfreude war die Premiere für Mike und Leyla ein ganz besonderer Moment, da sie die Auftaktfolge selbst zum ersten Mal sahen. Leyla zeigte sich sichtlich bewegt und erklärte, wie überwältigend es sei, auf der Leinwand zu sehen zu sein: "Es war so ein schönes Gefühl, dass die Zuschauer unsere Emotionen mitgefühlt haben. Und dass wir die Menschen auch mal sehen, die sich so für uns interessieren – und einfach mal mit ihnen quatschen konnten." Auch Mike schwärmte von diesem besonderen Ereignis, schließlich habe er als Kind oft in diesem Kino Filme geschaut und jetzt selbst einen Auftritt auf der großen Leinwand gehabt.

Mike und Leyla, die ihre Beziehung stets offen mit ihren Fans teilen, sind längst bekannte Gesichter in der Reality-TV-Szene. Bereits vor der Doku gewährte das Paar auf Social Media immer wieder Einblicke in seine Beziehung. Die Hochzeit in Italien ist für sie nicht nur ein persönlicher Meilenstein, sondern auch ein Highlight ihrer gemeinsamen Karriere. Mit der Doku-Soap beweisen Mike und Leyla erneut, wie sehr sich ihr Privatleben und ihre Medienpräsenz mittlerweile ineinander verwoben haben. Fans können gespannt sein auf eine Mischung aus Romantik, Trubel und vielen lustigen Momenten.

ActionPress Leyla Lahouar, Reality-TV-Star

Instagram / babaclass Leyla Lahouar und Mike Heiter, Mai 2025

Getty Images Leyla Lahouar und Mike Heiter, Realitystars