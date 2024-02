Gewinner und Co.: Das sind alle Highlights des Super Bowls!

Es war ein spannender Abend! Am Sonntag fand das 58. Super Bowl-Finale statt. Dort traten die Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers an. Neben dem ausgeglichenen Spiel interessierten sich die Fans vor allem auch für die Halbzeitshow: Usher (45) war in diesem Jahr der musikalische Star des Abends. Doch seine Performance überzeugte nicht alle Zuschauer. Das Spiel dagegen schon: In der spannenden Nachspielzeit siegten die Kansas City Chiefs schließlich und holten sich den Pokal.

