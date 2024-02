Fans total enttäuscht von Ushers Super-Bowl-Halbzeitshow!

Wie schneidet er ab? Beim diesjährigen Super Bowl traten die Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers an. Doch am Ende sorgte nicht nur das Sportevent für ordentlich Gesprächsstoff – vor allem die sehnlichst erwartete Halbzeitshow von Usher (45) wird von den Zuschauern heißt diskutiert. Die Kommentare fallen da jedoch nicht allzu positiv aus. Stattdessen erntet der Sänger viel Kritik. So kam die Super-Bowl-Halbzeitshow bei den Fans an!

Nach dem Auftritt des RnB-Künstlers gab es eine Menge kritischer Stimmen im Netz. Auf X schreibt ein User "die bisher schlechteste Halbzeit, die ich je gesehen habe", während ein anderer nur "das war extrem langweilig" meint. Vor allem eine Sache scheint viele Musikfans ordentlich enttäuscht – oder ihnen wohl eher gefehlt – zu haben: "Justin Bieber (29) nicht auf die Bühne zu holen, war ein großer Fehler." Doch abseits der ganzen Kritik gibt es auch das ein oder andere Kompliment für Usher: "Mir ist egal, was andere sagen. Usher hat es gerockt!"

Auch wenn der 45-Jährige die Fans mit dieser Performance wohl nicht in absolute Ekstase versetzen konnte, wird er das vielleicht schon bald ändern können. Erst vor wenigen Tagen verkündete er auf seinem Social-Media-Account, dass er schon bald wieder auf Tournee gehen wird. Insgesamt 24 Konzerte soll seine "Past Present Future"-Tour beinhalten.

Anzeige

Getty Images Usher und H.E.R. beim Super Bowl 2024

Anzeige

Getty Images Usher und Alicia Keys, 2024

Anzeige

Getty Images Usher, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de