Im Alter von 23 Jahren: YouTube-Star Twomad ist gestorben!

Schockierende Neuigkeiten. Muudea Sedik, auch bekannt als Twomad, war ein beliebter Social-Media-Star, der sich in den vergangenen Jahren mit amüsanten Videos eine große Plattform aufbaute. Allein auf YouTube hat der gebürtige Kanadier über zwei Millionen Follower. In den vergangenen Wochen sollen seine Inhalte jedoch immer skurriler geworden sein – in den letzten Tagen hörte man gar nichts mehr von ihm. Seine Fans machten sich Sorgen. Nun wurde Twomad im Alter von 23 Jahren tot aufgefunden!

Wie TMZ berichtet, fand die Polizei die Leiche der Internetpersönlichkeit am Dienstagabend in seinem Haus nahe Los Angeles – wie lange er sich dort befand, ist bisher unklar. Am Tatort wurden Drogenutensilien vorgefunden, weshalb man aktuell von einer möglichen Überdosis ausgeht.

Auch seine Fans haben die erschütternde Nachricht über Twomads Tod bereits erfahren. Auf seinem Instagram-Account zollen sie dem Unterhalter ihren Tribut. "Ruhe in Frieden" und "Ich weigere mich zu glauben, dass du tot bist...", lauten einige der Kommentare unter seinen Beiträgen.

Anzeige

Instagram / twomad360 YouTube-Star Twomad

Anzeige

Instagram / twomad360 YouTuber Twomad

Anzeige

Instagram / tweomad360 Twomad im März 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de