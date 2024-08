Offiziell bestätigt: Daran ist YouTube-Star Twomad gestorben

Im Februar dieses Jahres machten schockierende Nachrichten die Runde: Muudea Sedik, besser bekannt als YouTuber Twomad, ist im Alter von nur 23 Jahren unerwartet verstorben. Bislang wurde die Todesursache noch nicht offiziell bestätigt. TMZ liegt nun der gerichtsmedizinische Bericht vor: Darin heißt es wohl, dass Muudea an einer Morphinvergiftung gestorben ist. Darüber hinaus habe das Medikament Mitragynin – welches häufig zur Behandlung von Opioid-Entzug verwendet wird – zu seinem Ableben beigetragen.

Als die Nachrichten von Muudeas Tod in die Öffentlichkeit gelangten, wurde bereits von einer Überdosis als mögliche Todesursache ausgegangen. Wie das Newsportal damals berichtete, sei der gebürtige Kanadier tot in seinem Haus in der Nähe von Los Angeles aufgefunden worden. Am Fundort wurden neben seiner Leiche diverse Drogenutensilien sichergestellt.

Muudea wurde im Netz unter seinem Synonym Twomad weltberühmt. Der Social-Media-Star hatte allein auf YouTube über zwei Millionen Follower. Auf seinem Account unterhielt er seine Fans mit amüsanten Sketchen, Reaktionen und anderen Videos. Zuletzt galt er als ziemlich umstritten, denn seine Inhalte sollen in den letzten Wochen vor seinem Ableben zunehmend skurriler geworden sein. Wenige Tage vor seinem Tod wurde es dann komplett still um Muudea, sodass sich seine Fans große Sorgen machten – bedauerlicherweise zurecht.

Instagram / tweomad360 Twomad im März 2021

Instagram / twomad360 YouTuber Twomad

