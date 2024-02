Nach Dschungel: Macht Felix von Jascheroff mehr Reality-TV?

Hat er nun etwa Blut geleckt? Felix von Jascheroff (41) war vor einigen Jahren als GZSZ-Schauspieler bekannt geworden. Vor wenigen Wochen wagte er sich allerdings ins Dschungelcamp und absolvierte damit sein erstes Reality-TV-Format überhaupt. Im australischen Busch belegte der Serienstar den siebten Platz. Im Anschluss bekam er viel positives Feedback aus seinem Umfeld: Kann sich Felix also weitere Reality-TV-Projekte vorstellen?

"Ich arbeite mit meinem Team kontinuierlich an neuen Projekten und habe einige spannende Pläne für die Zukunft", erzählt der 41-Jährige im RTL-Interview. Unter anderem werde es in diesem Jahr wieder neue Musik von ihm geben. Von Reality-TV wolle Felix im Moment nichts wissen: "Ich muss jetzt auch mal wieder John bei GZSZ sein. Aber ich bin immer offen für neue interessante Projekte, in denen ich mich weiterentwickeln kann. Mal schauen, was geht."

Über seine Rückkehr zur beliebten Vorabendserie freute sich Felix riesig. "Ich drehe heute das erste Mal wieder am GZSZ-Set und es fühlt sich großartig an", verriet er vor wenigen Tagen. Es sei überwältigend gewesen, seine Kollegen und das Team wiederzusehen: "Es ist wie eine Familie, und ich fühle mich dort sehr wohl", schwärmte Felix.

RTL / Stefan Thoyah Felix von Jascheroff im Dschungelcamp

RTL Felix von Jascheroff im Dschungelcamp 2024

RTL GZSZ-Star Felix von Jascheroff

