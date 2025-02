Heiraten Felix von Jascheroff und Sophie noch dieses Jahr?

GZSZ-Star Felix von Jascheroff (42) und seine Verlobte Alexandra Sophie stecken mitten in ihren Hochzeitsvorbereitungen. Am Rande der Weltpremiere von "HAPS – Crime Doesn't Pay" in Berlin kommt Promiflash mit den beiden Turteltauben ins Plaudern und will natürlich wissen, ob die Hochzeitsglocken noch in diesem Jahr läuten. Zwar ist das Hochzeitsdatum laut dem Schauspieler bereits in trockenen Tüchern, verraten möchte er es aber nicht – nur so viel: "Auf jeden Fall wird es dieses Jahr nicht passieren, so viel steht fest."

Und wie sieht es mit dem Rest der Planung aus? Dazu halten sich die beiden auch größtenteils bedeckt. "Es kommt Tag für Tag immer mal eine Idee dazu und dann versuchen wir, die umzusetzen. Was wir bisher haben, ist sehr verrückt", erklärt die Verlobte des einstigen Dschungelcamp-Stars verheißungsvoll. Vom Ort der Trauung haben Felix und seine Liebste jedoch eine ganz besondere Vorstellung: "Wenn wir es umsetzen können, ist es nicht in Deutschland, sondern in unserer zweiten Heimat: den Bergen." Dort wollen sie sich dann im großen Familienrahmen die ewige Liebe schwören.

Seit 2020 gehen Felix und Sophie gemeinsam durchs Leben. Am 23. Dezember 2023 hat der GZSZ-Schauspieler seiner Herzensdame dann die Frage aller Fragen gestellt. "Ich hatte schon länger vor, Sophie einen Antrag zu machen, aber mit dem Zeitpunkt war ich noch unsicher. Dann dachte ich mir, der 23.12.2023 ist doch ein gutes Datum dafür", plauderte der 42-Jährige im Promiflash-Interview aus. Auch zum Antrag an sich gab er einige Details preis: "Den Antrag habe ich ihr zu Hause gemacht, in ruhiger, entspannter Atmosphäre."

AEDT Felix von Jascheroff, Februar 2023

Instagram / soffi_wi Felix von Jascheroff und seine Verlobte im März 2022

