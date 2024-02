Nach Dschungelcamp: Felix von Jascheroff zurück am GZSZ-Set

Er ist zurück! Felix von Jascheroff (41) kämpfte sich erst vor wenigen Wochen durch die Weiten des australischen Busches. Im Dschungelcamp war der Schauspieler einer von zwölf Kandidaten, die sich in unappetitlichen und auslaugenden Prüfungen als Dschungelkönig von 2024 beweisen wollten – er flog allerdings als Siebter raus. Jetzt, wo der Dschungel vorbei ist, darf sich der Berliner wieder seiner wahren Leidenschaft widmen: Felix ist zurück am GZSZ-Set!

Nun steht der ehemalige The Masked Singer-Teilnehmer endlich wieder als John vor der Kamera. "Ich drehe heute das erste Mal wieder am GZSZ-Set und es fühlt sich großartig an", verrät Felix im Interview mit RTL und fügt hinzu: "Es war fantastisch, meine Kollegen und das Team wiederzusehen. Es ist wie eine Familie, und ich fühle mich dort sehr wohl." Die Fans des Serienstars können sich nun auf eine "tolle, intensive Story" und bevorstehende "überraschende Wendungen" freuen, wie erandeutet.

Seine Konzentration gilt nun wieder voll und ganz der Schauspielerei. Doch war es das dann erst einmal mit dem Reality-TV für Felix? "Für den Moment ja", erklärt er dem Sender lachend. Dennoch räumt er ein: "Aber ich bin immer offen für neue interessante Projekte, in denen ich mich weiterentwickeln kann." Die Zeit im Dschungel habe im ihm viel gelehrt und ihm seine eigenen Stärken vor Augen geführt.

Felix von Jascheroff bei einer Dschungelprüfung

Felix von Jascheroff und Chryssanthi Kavazi beim GZSZ-Special-Dreh

Felix von Jascheroff im Dschungelcamp 2024

