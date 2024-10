Wie Raúl: Hat GZSZ-Kollege Felix Lust auf das Sommerhaus?

Raúl Richter (37) war in der diesjährigen Das Sommerhaus der Stars-Staffel zu sehen. Doch wie sieht es da bei seinem ehemaligen GZSZ-Kollegen Felix von Jascheroff (42) aus? Promiflash hat bei den Bunte New Faces Awards den Schauspieler gefragt. "Wir halten das ganz offen", lacht Felix und räumt dann ein: "Wenn man einmal Fuß gefasst hat, in dem Thema, dann will man natürlich immer weitergucken. Vielleicht kommen ja auch noch ein paar neue Sachen, aber ich bin da jetzt ganz entspannt."

Felix ist vor allem für seine Rolle des Johns einem breiten Publikum bekannt. Anfang des Jahres trat der 42-Jährige dann erstmals im Reality-TV auf: Im Dschungelcamp schaffte er es auf den siebten Platz. Schon nach seiner Zeit im australischen Busch schien Felix vom Reality-TV nicht abgeneigt zu sein. "Ich muss jetzt auch mal wieder John bei GZSZ sein. Aber ich bin immer offen für neue interessante Projekte, in denen ich mich weiterentwickeln kann. Mal schauen, was geht", gab er im Interview mit RTL.

Felix' Fokus scheint vor allem auf der Daily zu liegen – denn auch nach 23 Jahren GZSZ denkt er nicht ans Aufhören. "Privat hat die Serie [...] eine große Bedeutung [für mich], denn ich habe über die Jahre hinweg eine zweite Familie gefunden. Ich bin dankbar, ein Teil von GZSZ zu sein und plane nicht, mich so schnell davon zu verabschieden", betonte Felix ebenfalls in dem Gespräch mit dem Medium.

RTL / Stefan Thoyah Felix von Jascheroff im Dschungelcamp

RTL Pascal Bünning Felix von Jascheroff, GZSZ-Star

