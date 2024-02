Jennifer Garner und Ben Affleck treffen sich am Valentinstag

Im Jahr 2005 hatten Jennifer Garner (51) und Ben Affleck (51) geheiratet. Knapp 13 Jahre später beendeten die beiden ihre Ehe. Mittlerweile sind die Schauspieler jeweils wieder in festen Händen. Wegen der gemeinsamen Kinder steht das ehemalige Ehepaar jedoch nach wie vor in engem Kontakt miteinander. Sie sind auch der Grund dafür, dass sich Jennifer und Ben am Valentinstag trafen!

Wie Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen, trafen sich Ben und Jennifer am vergangenen Mittwoch in Los Angeles. Der "Gone Girl"-Darsteller holte den gemeinsamen Sohn Samuel bei seiner Ex ab. Während Jennifer bis über beide Ohren strahlte, sah Ben auf dem Weg zum Treffpunkt jedoch alles andere als begeistert aus. Mit angespannter Miene hing der 51-Jährige am Telefon.

Bens Ehefrau Jennifer Lopez (54) scheint mit dem Treffen am Valentinstag kein Problem zu haben. Wie ein Insider gegenüber Us Weekly erzählte, lege der Sängerin viel daran, dass die Patchwork-Familie funktioniert. Der "Dance Again"-Interpretin soll es besonders wichtig sein, dass sich ihre Zwillinge Emme (15) und Max (15) mit Bens Kindern verstehen.

