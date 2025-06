Jennifer Garner will jetzt Chefredakteurin der Vogue werden

Jennifer Garner (53) hat ihre Fans mit einem humorvollen Post in ihrer Instagram-Story überrascht, in dem sie ein mögliches Karriereexperiment andeutet. Die Schauspielerin, bekannt aus Filmen wie "30 über Nacht", scherzte, dass sie bereit sei, Anna Wintour (75) als Chefredakteurin der Vogue zu ersetzen. Garniert war die Ankündigung mit einem Foto aus dem Filmklassiker von 2004, das sie als Mode-Redakteurin Jenna Rink zeigt. "Okay, gut, ich werde Vogue America leiten", schrieb Jennifer augenzwinkernd über ihr Bild.

Der Hintergrund der scherzhaften Bemerkung ist Anna Wintours kürzliche Entscheidung, ihre Rolle als Chefredakteurin der amerikanischen Vogue nach 37 Jahren abzugeben, während sie weiterhin wichtige Aufgaben im Condé-Nast-Verlag übernehmen wird. Jennifer spielt mit ihrem Post auf ihre Rolle in der romantischen Komödie an, in der ihre Figur unerwartet in die Welt eines glamourösen Mode-Lifestyles katapultiert wird. Der Film erhielt besonders wegen seines sympathischen Charmes große Anerkennung und bleibt einer der bekanntesten Filme in der Karriere der Schauspielerin.

Jennifer Garner, die sich in den letzten Jahren auch durch ihr soziales Engagement und ihre Bodenständigkeit einen Namen gemacht hat, zeigte sich durch den Post erneut von ihrer humorvollen Seite, die Fans an ihr so lieben. "30 über Nacht" begeisterte Millionen Menschen und prägte Jennifers Karriere nachhaltig. Während Anna Wintour einen tiefgreifenden Einfluss auf die Modewelt ausübte, könnte Jennifer tatsächlich zumindest filmisch als Chefredakteurin überzeugen, wie viele Fans liebevoll kommentierten. In ihrer Freizeit widmet sich die dreifache Mutter ihren Kindern und Projekten fernab Hollywoods und beweist immer wieder, dass sie als bodenständige und humorvolle Persönlichkeit bezaubert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Garner, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Anna Wintour, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Garner, November 2024